Juventus | col Maccabi la prova della verità Ma vincere non basta | bisogna convincere

Leggi su sportface

(Di martedì 11 ottobre 2022) Stagione compromessa o è presto per dirlo? Siamo solo a ottobre, ma si è già giocato un quarto di campionato e metà girone di Champions, ed è già tempo di bilanci. E per la, non può che essere negativo. Tanti i saliscendi, le sensazioni positive di aver superato un momento no, ed ecco che ci si torna puntualmente. Il ko col Milan è l’ennesimo disastroso capitolo di questo avvio da horror e arriva alla vigilia di una partita di clamorosa importanza per la, quella colHaifa, battuto all’andata non senza soffrire, e per questo gatta da pelare di tutto rispetto per Allegri, che innanzitutto dovràre a ritrovare la sua Juve, quella che fino al 2019 girava a meraviglia. Rispetto a San Siro ci sarà Di Maria a inventare, ci sarà probabilmente la forzadisperazione, visto ...