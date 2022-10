Juve-Salernitana | la Serie A citata in tribunale | udienza il 7 dicembre

Leggi su anteprima24

Perdere una scommessa sportiva è una disavventura comune, citare in giudizio la LegaA un po' meno. Subito dopontus-dello scorso 11 settembre fece rumore la denuncia dell'avvocato perugino Fabio Garzi, che aveva visto sfumare una vincita di 3.600 euro a causa del gol annullato a Milik. Il legale umbro è andato fino in fondo e l'è stata fissata per il prossimo 7. La LegaA nell'occasione si costituirà parte civile, ma Garzi ritiene che ci sia un nesso di causalità chiaro tra perdita sportiva e pecuniaria. E di essere in possesso di materiale a sufficienza per dimostrarlo. Come noto, a sollevare polemiche fu la mancanza di immagini della telecamera a campo largo, che in sala Var non poterono valutare. Quel ...