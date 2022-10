Juve | le perle autografate del collezionista israeliano | da Zoff a Del Piero VIDEO

La Gazzetta dello Sport

Dopo aver ritrovato Di Maria e soprattutto Rabiot il tecnico ha potuto mettere in campo una... Due, un perfetto inserimento ed una spizzata vincente su corner, ripagando oltremodo la fiducia ...Galvanizzato dalle sue stesse giocate regala altrein sequenza, sempre a Vlahovic, che una ... e poi a Rabiot che di testa scaccia tutte le paure che stavano affossando la: 3 - 1 e finisce ... Da Boniperti a Platini: alla scoperta della più incredibile collezione di cimeli Juve. In Israele Ad attendere la Signora in Terra Santa c’è il tifoso speciale Itay con la sua passione nata negli Anni 80: una galleria di maglie e memorabilia senza pari di Baggio e Nedved, Zoff e Scirea, Del Piero ...Una settimana fa Gonzalo Higuain annunciava il suo addio al calcio giocato. Oggi la Juventus gli dedica una clip su Twitter coi dieci più belli realizzati in bianconero: "Le perle ...