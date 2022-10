Juve imbarazzante | figuraccia inaccettabile | svegliatemi da questo incubo

Svegliatemi da questo incubo! Questa Juventus èe a tratti mi sembra di essere tornato al periodo post - calciopoli. Perdere è qualcosa ... Disastro: il Maccabi Haifa vince 2 - 0. ...Allegri 2 -e alla mercé del Maccabi nel primo tempo. Doveva essere l'occasione del riscatto, invece la trasferta in Israele si trasforma in un vero e proprio incubo per la 'Vecchia ...Svegliatemi da questo incubo! Questa Juventus è imbarazzante e a tratti mi sembra di essere tornato al periodo post-calciopoli. Perdere è qualcosa che nello sport può ...Imbarazzante sconfitta per la Juventus che in Champions League perde 'anche' dal Maccabi Haifa facendosi così raggiungere dagli israeliani nella classifica del Gruppo H, con entrambe le squadre che ad ...