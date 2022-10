Juve | disastro Champions | social scatenati e tifosi bianconeri furiosi

TORINO - Altra preoccupante prestazione dellache finisce ko 2 - 0 in Champions League in casa del Maccabi Haifa. Prosegue il periodo nerissimo tra campionato e coppa degli uomini di Allegri, bersagliato sul web. La Rete non perdona l'...Champions per la: la squadra di Allegri e' stata sconfitta 2 - 0 ad Haifa dal Maccabi nella quarta giornata del gruppo H, e ora l'eliminazione e' un rischio molto concreto. La Juventus e'...TORINO - Altra preoccupante prestazione della Juve che finisce ko 2-0 in Champions League in casa del Maccabi Haifa. Prosegue il periodo nerissimo tra campionato e coppa degli uomini di Allegri, ...Maccabi-Juventus, Allegri esonerato Agnelli tuona: "Provo vergogna". Dichiarazioni molto pesanti del presidente bianconero nel post partita ...