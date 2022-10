Juve | Di Maria ancora ko | le condizioni

Allegri costretto al primo cambio: dentro Milik per Di. 19:07 22' - Laci prova da corner I bianconeri provano a reagire e conquistano tre corner in pochi minuti, senza però creare grossi ...... il numero 22 si è fermato per un risentimento al flessore 9 minuti fa 18' Reazione, i bianconeri conquistano calcio d'angolo. Dalla bandierina Dicrossa sul primo palo: la difesa del ...Nel corso del programma di SkySport, prima del match tra Juventus e Maccabi Haifa ... Quindi, magari Dusan trova maggiori varchi, illuminato anche da quei passaggi di Di Maria e speriamo sia una ...Altro angolo per i bianconeri. 18' - Pressa la Juventus: cross di Rugani dalla sinisitra, Goldberg mette in angolo con affanno. 17' - McKennie! Sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Di Maria, ...