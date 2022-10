Juve | Allegri | 'Basta amnesie Bremer e Kostic out? Servono energie fresche'

Sebbene assillato dall'emergenza infortuni quanto, Pioli gli ha impartito una severa lezione di tattica e di gioco, ripiombando ladentro la crisi dalla quale sembrava essere ...... lavola ad Haifa con un solo risultato a disposizione: la vittoria. Il match, valido per la quarta giornata del gruppo H , andrà in scena al Sammy Ofer Stadium : i ragazzi dioccupano ...Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano Lunedì 10 ottobre: notizie Serie A La Juventus si prepara alla partita contro ...Daniele Adani ha parlato nuovamente della Juventus e di Massimiliano Allegri, criticando il tecnico toscano per non aver migliorato la squadra piemontese negli ultimi 16 mesi. Anche il giornalista ...