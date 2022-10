Judo | Mondiali Tashkent 2022 | Stangherlin settima nei 78 kg

La seconda medaglia italiana arrivata dai Campionati del mondo di, in corso di svolgimento alla Humo Arena di Tashkent (Uzbekistan), è lo splendido argento vinto dal judoka delle Fiamme oro Christian Parlati nella categoria 90 chilogrammi. Il portacolori ...Uzbekistan in trionfo nei - 100 kg maschili con il sorprendente Muzaffarbek Turoboyev , che ha beffato il canadese Kyle Reyes nell'atto conclusivo con un waza - ari messo a segno dopo un minuto ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...14.00 Judo, Mondiali: finali sesta giornata – Diretta tv su Sky Sport Action, live streaming su Sky Go, Now, Eurosport Player e Discovery+ 15.30 Tiro a volo, Mondiali: finali prove a squadre skeet – ...