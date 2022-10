Judo | Mondiali 2022 | Aguiar ottiene il terzo titolo iridato nei -78 kg | Uzbekistan in trionfo con Turoboyev nei -100 kg

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) Si è appena conclusa la sesta giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento alla Humo Arena di Tashkent (in) fino a giovedì 13 ottobre e valevole come prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. Nei -78 kg femminili è arrivato il secondo oro della manifestazione per il Brasile (dopo Rafaela Silva nei 57 kg) grazie a Mayra, che ha avuto la meglio in finale sulla rivelazione cinese Ma Zhenzhao per waza-ari al termine di un percorso entusiasmante in cui aveva regolato anche la campionessa olimpica giapponese Shori Hamada e la campionessa europea in carica Alina Boehm. Per la 31enne nativa di Porto Alegre si tratta delin carriera e della settima medaglia ...