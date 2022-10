Joventut Badalona-Brescia stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Eurocup 2022 2023 basket

Leggi su sportface

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il, l’e le indicazioni per vedere intv-Germani, sfida valida come prima giornata delladi. Dopo una sconfitta e una vittoria in campionato, comincia con la trasferta spagnola la nuova avventura europea della formazione di coach Magro. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di martedì 11 ottobre, con la partita che verrà trasmessa intv su Sky Sport Arena, oltre che insu Sky Go ed Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà unatestuale aggiornata. SEGUI LATESTUALE SportFace.