Jessy Dewilderman e Wibe Bijls | chi è l’uomo accusato dell’omicidio stradale delle due turiste belghe a Roma

(Di martedì 11 ottobre 2022) C’è unnella vicenda di, le duemorte sullo svincolo dell’A24 a Tor Cervara. Si tratta di un 38enne che il Corriere della Sera chiama Francesco M. Era, secondo le indagini, alla guida di una Smart. Che ha investito le due ragazze scese da una Panda guidata da un Ncc per soccorrere un altro automobilista. Loro sono morte sul colpo. Lui invece quando è arrivata la polizianon si trovava sul luogo dell’incidente. Dopo l’impatto, sostengono gli inquirenti, ha abbandonato la city car in mezzo alla strada ed è fuggito a piedi nelle campagne di. «Era buio, non le ho proprio viste», ha detto agli inquirenti che lo hanno rintracciato a casa sua alle 23,30. Un’ora dopo ...