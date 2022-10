Italiana ammazzata di botte | in manette il marito marocchino | adesso tagliatevi una ciocca

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott — Chissà se attrici, attriccette, attorucoli e cantanti varie si taglieranno unadi capelli anche per Ilaria Maiorano, 41 anni,didala Osimo, provincia di Ancona.ammazza la moglie a Osimo I carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione di una parente della donna, hanno trovato il cadavere di Ilaria al momento dell’irruzione nel casolare di via Montefanese 146 — in una zona di campagna a Padiglione — dove la coppia viveva con i figli. Il, El Gheddassi Tarik, si trovava ancora lì. Secondo le prime ricostruzioni lo straniero — agli arresti domiciliari per droga — avrebbe massacrato la moglie al culmine di un litigio. A terra non c’erano tracce evidenti di sangue. «E’ caduta battendo accidentalmente ...

OSIMO - Un'altra notizia che scuote le Marche dopo il tragico incidente di ieri a Serra San Quirico dove hanno perso la vita due donne. Questa mattina ad Osimo - zona Padiglione, per ...Osimo. (An) . Una donna italiana di 41 anni madre di due figli è morta questa mattina a Osimo al termine di un lite con il compagno di origine straniera. L' ipotesi è quella che sia sta stata uccisa d ...