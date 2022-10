Italia | la qualificazione all’Europeo riparte dall’Inghilterra

(Di martedì 11 ottobre 2022)Inghilterra il 23 marzo 2023, darà il via alle qualificazioni degli azzurri per l’Europeo del 2024 L’per l’Europeo da dove lo aveva lasciato l’ultima volta: con gli inglesi. Il percorso didegli azzurri agli europei 2024 infattiil 23 marzo 2023, dove la squadra di Mancini ritroverà ancora una volta la nazionale dei tre leoni. Di seguito il calendario azzurro. 1^ giornata:-Inghilterra (23 marzo 2023) 2^ giornata: Malta-(26 marzo 2023) 5^ giornata*: Macedonia del Nord-(9 settembre 2023) 6^ giornata:-Ucraina (12 settembre 2023) 7^ giornata:-Malta (14 ottobre 2023) 8^ giornata: Inghilterra-(17 ottobre 2023) 9^ ...

... darà il via alle qualificazioni degli azzurri per l'Europeo del 2024 L'riparte per l'Europeo da dove lo aveva lasciato l'ultima volta: con gli inglesi. Il percorso didegli ...... il Var annulla un gol a Immobile,resta aperta Lazio - Spezia 4 - 0: Zaccagni, ...00 Belgio - Camerun 3 - 0 13:15 Giappone - Argentina 3 - 0 15:00 Olanda -1 - 3 CALCIO - PREMIER ...La Nazionale femminile gioca stasera contro la Cina nei quarti di finale, tre giorni dopo averla battuta ai gironi: l'obiettivo è la finale di sabato Inizia oggi, martedì 11 ottobre, la fase a ...Partita verità questo pomeriggio per le azzurre del volley che incontreranno la Cina di coach Cai Bin. Partita remake o rematch, come preferite, dopo che le "ragazze terribili", allenate da Davide Maz ...