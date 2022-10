Italia e Germania unite dalla recessione La profezia del Fmi

(Di martedì 11 ottobre 2022) La doccia, gelata, alla fine doveva arrivare. La crisi energetica si mangerà in un sol boccone buona parte della ripresa messa in moto all’indomani della pandemia. Dopo Confindustria e Bank, ora anche il Fondo monetario suona la campanella. Washington ha infatti consistentemente rivisto al ribasso le previsioni sull’economia, in particolare su, per cui ora pronostica recessioni sul 2023, seppur lievi. 2023 ALLARME A ROMA (E A BERLINO) Partendo dall’anno in corso, per il 2022 il Fmi ha ritoccato al rialzo le sue attese, di 0,2 punti sull’per cui indica una espansione del 3,2% quest’anno e di 0,3 punti sulla, prevedendo un più 1,5%. Il problema è però il 2023. Nel suo World economic outlook, l’Fmi ha tagliato di 0,9 punti la stima sul Pilno ...

leggi anche Caro - bollette, lacede all'Il piano dell'Ue per abbassare i prezzi: quanti soldi possono arrivare a famiglie e imprese... in fondo, parlano chiaro: la crisi energetica Nel 2023 sarà peggio, l'inflazione rimarrà elevata più del previsto (+9,5% a fine anno), conle prime a finire in recessione, mentre ...(da New York) L’Italia assieme alla Germania sarà tra i primi Paesi europei ad entrare in recessione. A dichiararlo è il World Economic Outlook, il report sulla situazione economica globale pubblicato ...La Figc punta ad ospitare gli Europei 2032 e tra gli stadi presi in considerazione c'è anche il Luigi Ferraris, che fu ristrutturato per Italia '90. (ANSA) ...