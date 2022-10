Italia - Cina | rivincita da semifinale - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'finora ha vinto tutti gli incontri del suo mondiale, arrendendosi soltanto al Brasile al tie - break nella seconda fase delle qualificazioni nel mondialeLe azzurre sono riuscite a limitarne la portata offensiva creando un bel problema in attacco ad unache non può fare a meno delle sue bocche da fuoco su palla alta: le altre due sono Yunlu Wang, ... Italia-Cina, rivincita da semifinale È una B mondiale!“. Volley: “‘Noi azzurre, donne terribili’“, “Quarti: oggi Italia-Cina“, “Sylla: ‘Nel 2018 eravamo ragazze, siamo cresciute. Vorrei una finale con la Serbia: per la rivincita’“.L'Italia affronta nuovamente la Cina questa volta per i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo femminile in programma in Olanda: in palio la qualificazione alla semifinale. Il match si gioca oggi, ...