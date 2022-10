Istat non ha pubblicato questi dati sull’aumento di malori improvvisi e altre patologie

Leggi su facta.news

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’11 ottobre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un tweet che mette a confronto il numero totale di «» per gli anni 2020, 2021 e 2022, che avrebbero subito una netta impennata nel corso dei tre anni, passando dai 155 mila casi del 2019 ai 222 mila del 2021 fino ai 548 mila del 2021. Inoltre, l’autrice del tweet riporta un’altra serie di, dei quali non viene specificato il periodo di tempo a cui si fa riferimento, secondo cui i casi di sclerosi multipla sarebbero aumentati del 680 per cento, gli aborti spontanei del 279 per cento, i tumori al seno avrebbero visto un incremento del 487 per cento, mentre i casi di infarto al miocardio del 269 per cento. La lista continua e si legge, ancora, che i casi di embolia polmonare sarebbero aumentati del 468 per cento e quelli ...