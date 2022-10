Ironheart | Sonia Denis entra nel cast della serie Marvel

Movieplayer.it

Sonia Denis entra nel cast della nuova serie Ironheart che arriverà sul piccolo schermo nell'autunno del 2023 La serie Ironheart di Disney+ ha aggiunto Sonia Denis al suo cast. Denis affiancherà Domin ...Chinaka Hodge is guiding Ironheart‘s development as head writer and executive producer. Sam Bailey and Angela Barnes will each direct half of the series’ six episodes. Other cast members include ...