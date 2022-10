Ipotesi Scaroni tra i ministri del governo Meloni

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tra oggi e domani si terrà il vertice dei leader del centrodestra per sciogliere i tanti nodi ancora intricati e permettere poi a Giorgiadi definire la sua squadra di. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, bisognerà comunque attendere il 21 ottobre per la nascita dell’esecutivo, quando Mario Draghi tornerà dal L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Corriere della Sera

C'è anche l'ipotesi di istituire un ministero all'Energia. L'indiziato numero uno è l'ex ad di Eni Paolo Scaroni. Giorgia Meloni ha già detto no all'ipotesi che vada alla Salute, ma l'interessata non vorrebbe nemmeno accettare un dicastero di poco peso.