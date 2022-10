iOS 16 0 3 è stato rilasciato | dovresti aggiornare?

Leggi su pantareinews

(Di martedì 11 ottobre 2022) Apple haiOS 16.0.3 per risolvere alcune problematiche relative principalmente agli ultimi modelli lanciati lo scorso mese, la serie iPhone 14. Non tutti i bug di iOS 16 sono stati risolti che dovrebbero esserlo con l’arrivo di iOS 16.1 giunto alla quarta beta e in attesa entro fine ottobre. iOS 16.0.3 èper tutti i dispositivi compatibili con iOS 16, ovvero iPhone 8 e successivi. iOS 16 ha abbandonato il supporto per iPhone 6S e iPhone 7, nonché per iPod Touch. iPhone con iOS 16, ancora problemi con la batteria iOS 16.0.3 disponibile al download iOS 16.0.3 èper tutti gli iPhone compatibili e risolve diversi bug che hanno afflitto gli iPhone 14 dal lancio dei nuovi quattro dispositivi. All’inizio di quest’anno, Apple ha ammesso di aver ritardato ...