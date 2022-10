Io sto sopra Blitz di Striscia | agguato a Totti | bomba al veleno su Ilary Blasi

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tapiro d'oro per Francescodopo le ultime notizie sulla separazione da. Valerio Staffelli dila Notizia lo ha raggiunto di persona per consegnarglielo e, scherzando, gli ha detto: "Non lo dica a, altrimenti le fa sparire anche questo... Lei è della Magica, ma la magia l'ha fattache le ha fatto sparire tutti gli orologi". Il riferimento è ai Rolex che la conduttrice avrebbe portato via all'ex, stando al racconto fatto dallo stesso. Alle provocazioni ironiche dell'inviato del tg satirico, l'ex capitano della Roma ha risposto: "Dici, eh? Vediamo...". Poi, quando Staffelli gli ha chiesto se gli dessero più fastidio gli sfottò dei laziali o i post social diha replicato ...

Poi, la replica di Totti alla domanda del giornalista: 'Se mi danno più fastidio gli sfottò dei laziali o i post social di Ilary Io non guardo niente, le parti'. Il servizio completo andrà in onda su Canale 5 domani sera, mercoledì 12 ottobre, durante la messa in onda della nuova puntata di Striscia la notizia.