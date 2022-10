Intesa Sanpaolo vuole accorciare la settimana lavorativa a quattro giorni Il sindacato | “Garantire volontarietà di accesso”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Lavorarela, per 9 ore al giorno invece che 7,5. Questa la proposta diai sindacati: la trattativa è in corso e la decisione dovrebbe arrivare mercoledì 12 ottobre. Il dialogo con Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin rientra nell’ambito dello smart working e riguarda diversi aspetti tra cui anche l’eventualecorta. L’attuale contratto di lavoro del credito prevede già questa possibilità, con un monte ore che può variare dalle 36 alle 37,5. La proposta della banca consentirebbe ai lavoratori di avere un giorno libero in più a parità di retribuzione. “sta applicando una norma del contratto nazionale già definita da tempo”, sottolinea il segretario generale della Fabi Lando Maria ...

Gruppo Intesa Sanpaolo

Il Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei) concederà, invece, 100 milioni di euro aper supportare gli investimenti e le esigenze di liquidità delle PMI . Le PMI che accederanno ai ...Ridurre l'orario di lavoro a parità di salario . Così ci prova anche l'Italia cona fare da apripista. La proposta dell'istituto guidato dal ceo Carlo Messina è stata presentata ai sindacati (Fabi, Fisac Cgil, First Cisl, Uilca e Unisin) con i quali è già partita ... Intesa Sanpaolo illustra le opportunità del pnrr alle imprese pugliesi, lucane e molisane E' attesa per mercoledì la decisione sulla settimana corta proposta da Intesa Sanpaolo ai sindacati. La trattativa tra la banca e Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, che rientra nell'ambito ...La settimana corta lavorativa potrebbe presto sbarcare in Italia: a fare da apripista è Intesa Sanpaolo, la quale ha presentato ai sindacati una proposta che prevede di prolungare le ore di lavoro ...