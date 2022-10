Intesa Sanpaolo sperimenta la settimana lavorativa corta?

(Di martedì 11 ottobre 2022)potrebbere laper i propri dipendenti, si tratterebbe di meno giorni Emerge una proposta durante le contrattazioni con i sindacati da. Infatti, vi sarebbe la volontà dire la. Si tratterebbe di lavorare circa 4 giorni per 9 ore al giorno, permenttendo di avere L'articolo

... anche in virtù dell'incarico ricoperto, sembra difficile da convincere), oppure Gaetano Miccichè , presidente divisione IMI del gruppo. E un tecnico potrebbe arrivare anche al ...Nessuna sorpresa dalla borsa di Milano nella seduta di oggi 11 ottobre 2022 . Il Ftse Mib ha infatti avviato le contrattazioni con un secco rosso che si è poi consolidato nel corso delle fasi ...Intesa Sanpaolo potrebbe sperimentare la settimana lavorativa corta per i propri dipendenti, si tratterebbe di meno giorni ...MILANO (Reuters) - Intesa Sanpaolo (BIT: ISP) sta discutendo con i sindacati la possibilità di applicare la settimana lavorativa da quattro giorni per i suoi 74.000 dipendenti. Sarebbe la prima inizia ...