Interior Design | le tendenze per il 2023

Leggi su dilei

(Di martedì 11 ottobre 2022) Forme morbide, colori che ricalcano la natura e contrasti interessanti: l’si trasforma e ci regala per ilnuoveche non smettono di stupire. Fra modernità e stile scandinavo Lo stile scandinavo resta una certezza, regalando basi forti e solide per undi spessore e che dona sicurezza. Funzionalità e leggerezza si mescolano, fra elementi in legno, materiali naturali e nuance chiare. Tutto per uno stile luminoso e creativo, arricchito da dettagli in vetro e luci soffuse, all’insegna di equilibrio e forza. Arredi funzionali e nuance nei rivestimenti che ricalcano la natura, riflettono appieno lo stile moderno e funzionale. Un trend che accompagnerà il, e che Montanari Ceramiche interpreta perfettamente. Il ritorno del ...