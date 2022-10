Inter | Calhanoglu | “Il Barcellona ha il fuoco dentro | ma noi siamo difficili da battere”

Leggi su sportface

(Di martedì 11 ottobre 2022) Alla vigilia del big match di Champions League tra, il centrocampista turco Hakanha così parlato ai microfoni di Amazon Prime Video. Ecco le sue parole: “Sono arrabbiati e hanno il. Sappiamo che sarà difficile ma daremo il massimo. Loro sono forti, hanno giocatori importanti. Noi eravamo mentalmente pronti. Quando esci in campo lo sai che devi dare il massimo. Noi lavoriamo come squadra in campo. Non da soli. Martedì abbiamo lavorato l’uno per l’altro. Con voglia, coraggio, cuore. Ora vogliamo solo pedalare e lavorare. Prima della partita Onana e Lukaku sono venuti da me e mi hanno detto di provare a calciare in porta sulla destra…Ho tirato molto bene. Se lavoriamo bene in campo, 90 minuti fino alla fine, non credo che altre squadre abbiano la possibilità di ...