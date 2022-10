Innovazione | Parisi Vigili del Fuoco | Digitalizzazione per salto qualità in azione amministrativa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) - "Lanon può essere vista come una moda o un'ossessione o come un'emergenza, in quanto tutto ciò che viene fatto in una percezione emotiva o comunque alterata delle esigenze rischia di far sprecare risorse importanti. Se non si condivide la necessità da parte di tutti noi, dalla Pubblica Amministrall'imprese e ai professionisti, di effettuare unculturale orientato alle tante volte richiamate efficacia, efficienza ed economicità dell', sarebbe un vero peccato che non ci verrebbe perdonato dai più giovani". Lo dice all'Adnkronos Guido, Capo del Corpo Nazionale deidel. "Il Dipartimento è pienamente coinvolto nel progetto unitario del ministero ...