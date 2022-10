Innovazione | alla startup casertana Itaprosol il premio Top of the Pid

(Di martedì 11 ottobre 2022) E’ una, ladi Maddaloni, la vincitrice delTop of the Pid 2022 di Punto Impresa Digitale. Il progetto che ha permesso all’azienda guidata da Maria Marino di imporsi sulle concorrenti ha per nome Virtual Inspection-CO2: si tratta di una piattaforma “che digitalizza – si legge in una nota – i sopralluoghi nelle gare d’appalto, restituendo maggiore trasparenza, riducendo gli spostamenti e smorzando sensibilmente le emissioni. Un sistema che snellisce incredibilmente le procedure e le rende più trasparenti. Tutti i partecipantigara possono restare comodamente nei propri uffici e fare tutto al computer: un risparmio notevole e un abbattimento consistente delle emissioni di CO2?. Il riconoscimento è stato consegnatoCeo Maria Marino durante la ...

Il Denaro

