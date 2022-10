Inghilterra | ecco gli arbitri con le bodycam | misura anti - violenze

(Di martedì 11 ottobre 2022) Una, che serva da deterrente per le aggressioni agli. Dopo l'ultimo episodio di violenza nei confronti di un direttore di gara, verificatosi a inizio mese in, la Football ...

Una bodycam, che serva da deterrente per le aggressioni agli arbitri. Dopo l'ultimo episodio di violenza nei confronti di un direttore di gara, verificatosi a inizio mese in, la Football Association ha deciso di dare il via a questa sperimentazione all'inizio del 2023. Sulle divise degli ufficiali di gara, nel calcio dilettantistico, saranno montate delle ...Scattato l'allarme,l'intervento dell'équipe di archeologi che ha intercettato i primi diciassette corpi. I resti di quegli scheletri così particolari non hanno lasciato dubbi agli studiosi che ..."Il giovane Karl Marx", questa sera alle 21.15 su Rai 5 il film biografico del 2017 girato da Raoul Peck. Ecco la trama.Il Regno Unito non si fa trovare impreparato dal freddo e dal caro bollette. Nascono le "Banche del caldo". Ecco dove ci saranno le prime.