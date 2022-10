Industria | Istat | produzione agosto +2 | 3% sul mese

... con l'esclusione dell'energia dice l'. Nella media degli ultimi tre mesi, d'altra parte, la ... "La produzione dell'registra dati positivi ad agosto, con una crescita sia su base mensile ...Ad agosto 2022 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti del 2,3% rispetto a luglio. Lo rileva l'spiegando che l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta in termini tendenziali del 2,9%. I giorni lavorativi sono stati 22 come ad agosto 2021. Nella media del trimestre giugno - ...La buona performance della produzione industriale di agosto dovrà scontrarsi con un quadro economico fortemente peggiorato a settembre, e con gli effetti dell’aumento delle tariffe di luce e gas scatt ...Ad agosto 2022 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti del 2,3% rispetto a luglio. Lo rileva l'Istat spiegando che l'indice corretto per gli effetti di calendario ...