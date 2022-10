Industria | bene la produzione ad agosto + 2 | 9% Simulazione Istat su impatto caro energia | rischio perdite per l’8 | 2% delle aziende

(Di martedì 11 ottobre 2022) Lale ad2022 segna un aumento del 2,9% su2021 e del 2,3% rispetto allo scorso luglio seppur con marcate differenze tra i diversi. La farmaceutica registra ad esempio un notevole + 51% su2021 e un incremento del 9,9% su luglio 2022. Computer e prodotti di elettronica archivianocon un +31% su base annua e un +8,5% mensili mentre le le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori segnano un +20,9% sull’anno e un +5,3% sul mese. Al contrario hanno sofferto la chimica (-14,6% su base annua), la siderurgia (-11,3%) e nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (-4,3%). I giorni lavorativi sono stati 22 come ad2021. Lo comunica l’che oggi ha diffuso anche i risultati di ...

