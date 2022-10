'Indie Jungle' musica libera in tv. Tra i grandi artisti Laila Al Habash in esclusiva per Luce!

L'attesa è finita, la grande musica italiana torna libera in tv. Un programma scritto da Max De Carolis e Fabio ...Dal 15 ottobre andrà in onda su Sky Arte la terza stagione di, programma di approfondimento musicale, che propone 12 nuove puntate monografiche per altrettanti concerti dedicati al pubblico televisivo. Il cantautore Giovanni Truppi, che nel video ...Sta per ricominciare la rassegna televisiva dedicata alla musica live e ai nomi più importanti del panorama indie italiano ...Torna il programma di Sky Arte dedicato alla musica italiana. In questa stagione troveremo 12 differenti ospiti, tra cui Giorgio Poi, Franco 126 e Willie Peyote ...