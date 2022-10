LA NAZIONE

Accerchiata, poi aggredita e derubata da una gang di ragazzini. I genitori: 'Ora ha paura perfino a uscire di casa'. Le famiglie valutano un esposto alla procura della ......di Marina Marina si renderà presto conto di essere finita in undal quale sarà estremamente difficile uscirne. Manuela deciderà di aiutare Jimmy a prendere una tenera decisione in... Incubo Campo di Marte Picchiata dai baby bulli: dodicenne sotto choc Rivolta delle mamme Accerchiata, poi aggredita e derubata da una gang di ragazzini. I genitori: "Ora ha paura perfino a uscire di casa". Le famiglie valutano un esposto alla procura della Repubblica ...Con il ko contro il Monza lo Spezia di Luca Gotti ha collezionato l'ennesima sconfitta in trasferta, un risultato che fa riflettere ...