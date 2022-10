Incredibile De Rossi | è tutto vero | il club ha deciso | annuncio ufficiale

Corriere dello Sport

Presente anche il sindaco di Cingia de' Botti Fabio, che ha aggiunto il sostegno del comune in questa iniziativa, sottolineando l'recupero della struttura che in questo modo è ...Da Capitan Futuro ad allenatore. Deè pronto per la sua nuova avventura sulla panchina della Spal . Era un predestinato, e non vede l'ora di iniziare la sua nuova vita: manca solo l'ufficialità. Il destino però potrebbe giocargli ... L'incredibile destino di De Rossi: potrebbe sfidare la Roma a gennaio! Ad attendere la Signora in Terra Santa c’è il tifoso speciale Itay con la sua passione nata negli Anni 80: una galleria di maglie e memorabilia senza pari di Baggio e Nedved, Zoff e Scirea, Del Piero ...In caso di vittoria con il Genoa, la Spal in Coppa Italia affronterebbe proprio i giallorossi all'Olimpico. Sarebbe un'emozione indescrivibile per "Capitan futuro" ...