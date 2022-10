Incidente per Lautaro Martinez | l’attaccante dell’Inter tamponato da un giornalista | il messaggio della fidanzata | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) Si avvicina una partita fondamentale per la stagionee perdovrà trascinare il club nerazzurro in Champions League contro il Barcellona. La scorsa notte è stata da dimenticare per due calciatori di Serie A, dopo quello di Walace si è registrato anche l’di. Lieve impatto per il calciatorea Milano, il fuoriclasse nerazzurro era alla guidasua Lamborghini Huracàn, in compagnia. All’altezza di un semaforo in via Vincenzo Monti, è statoda un milanese. Non si sono registrate conseguenze alle persone, solo qualche danno all’auto del calciatore. Un dettaglio è stato svelato ...