Incidente in provincia di Roma | camion si ribalta FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 ottobre 2022) In data 11/10 alle ore 10 circa la S.O. ha inviato a Riano,via D.Alighieri incrocio Giovanni XXIII, la squadra vvf di Montelibretti con al seguito l’autogru perstradale.Coinvolto un solo mezzo pesante che durate una manovra di guida siva per cause al momento ancora da stabilire.Nessuna persona è rimasta ferita.Sul posto presenti le FF. OO per la gestione della viabilità. su Il Corriere della Città.