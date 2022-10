Agenzia ANSA

Hanno quindi controllato tutta l'area: ilera riuscito a strappare la corda che lo teneva legato ad un palo, ma era sul terreno, ferito e non riusciva a bere essendo l'acqua - peraltro ...... cioè quello di tenere caldo con stile, la fascia, anche inlow cost , si attesta a partire dai 100 - 300 euro ( Mango , Massimo Dutti ). Il cappottosecondo Mango, in lana e dal ... In un campo cammello e altri animali maltrattati,intervengono Cc - Cronaca Teneva persino un cammello nel suo terreno assieme a cavalli e cani: un 43enne di Casal di Principe (Caserta) è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamento di animali, ricettazione e abuso edi ...Un weekend a Wadi Rum, in GiordaniaCon la sua sabbia rossa e gli enormi massi che emergono dal terreno, il deserto del Wadi Rum in Giordania offre un panorama mozzafiato. Grotte, canyon e archi natura ...