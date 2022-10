Corriere dello Sport

ROMA - "Kylian Mbappé vuole lasciate il Psg a gennaio" . Ne sonoin, dove 'Marca' conferma l'indiscrezione lanciata da 'RmcSport' e spiega come "la relazione tra il calciatore e il club si è definitivamente rotta" . Si riapre così una 'telenovela' che ...Mbappé, insul possibile futuro dell'attaccante francese: vuole lasciare il PSG già a gennaio Come riferito da Marca, Kylian Mbappé si sentirebbe deluso e tradito dal mancato rispetto da parte del ... In Spagna sicuri: "Mbappé vuole lasciare il Psg a gennaio". E Petit lo attacca Siamo all’inizio di una lunghissima avventura stagionale, la diretta di Badalona Brescia offrirà un debutto subito impegnativo per la Germani Brescia sul campo del Joventut Badalona, che è sicuramente ...Secondo la stampa iberica è definitiva la rottura tra l'attaccante francese e la società, mentre l'ex campione del mondo entra in tackle sul numero 7: "Il club conta più di qualsiasi calciatore" ...