Imprese Vincenti | dieci le aziende bergamasche premiate da Intesa Sanpaolo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Economia. Resi noti i nomi dei vincitori del programma distudiato per valorizzare le piccole e medieche rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale.

... creando coesione e condivisioni di obiettivi tra uomini,ed enti, valorizzando competenze ... auspicata da Guido Dorso, quella che fa profitti, che promuove iniziative, che vuole ...Sono dieci le aziende bergamasche che verranno premiate quest'anno nell'ambito del roadshow di "", il programma di Intesa Sanpaolo studiato per valorizzare le piccole e medieche rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale e la capacità di reagire con successo ...È partito da Milano il roadshow di Imprese vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle pmi che rappresentano ...Le piccole e medie imprese, spina dorsale del nostro sistema produttivo, tornano protagoniste con la quarta edizione di "Imprese Vincenti", il roadshow organizzato da Intesa Sanpaolo per valorizzare e ...