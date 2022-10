“Ilary Blasi rivuole indietro le sue scarpe” | nuove accuse contro Totti che merita un Tapiro

Leggi su dilei

(Di martedì 11 ottobre 2022) La battaglia tra Francescosembra non cessare, soprattutto in vista della prima udienza in tribunale che si terrà a breve per via delle preziose collezioni della conduttrice sparite nel nulla dopo l’affaire Rolex, e che lei chiede le vengano restituite: nel frattempo, arrivano lenei confronti dell’ex calciatore, che conquista anche und’oro da parte di Striscia la Notizia. Le: la richiesta diPer quanto inizialmente si fosse sperato che trae Francescosi potesse risolvere tutto in modo amichevole e senza la presenza di tribunali, la realtà è tutt’altra cosa e ...