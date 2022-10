Ilary Blasi | che rivuole le sue 100 paia di scarpe sparite

(Di martedì 11 ottobre 2022) Un ricorso d'urgenza presentato al Tribunale di Roma dalla star televisiva per riottenere décolleté, sneaker e sandali scomparsi dalla sua cabina armadio. Il ruolo di principessa scalza non fa per lei

'Non lo dica a, altrimenti le fa sparire anche questo'. "Questo" è il Tapiro d'oro che Valerio Staffelli ha consegnato a Francesco Totti, la cui separazione dalla moglieè il caso mediatico dell'anno. La consegna andrà in onda domani, mercoledì 12 ottobre, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). L'inviato del tg satirico si riferisce ovviamente alla ..."Non lo dica a, altrimenti le fa ..". "Questo" è il Tapiro d'oro che Valerio Staffelli ha consegnato a Francesco Totti , la cui separazione dalla moglieè il caso mediatico dell'anno. L'inviato del tg satirico si riferisce ovviamente alla vicenda, ormai famigerata, dei Rolex dell'ex capitano della Roma , che gli sarebbero stati portati via ...la cui separazione dalla moglie Ilary Blasi è il caso mediatico dell'anno. L'inviato del tg satirico si riferisce ovviamente alla vicenda, ormai famigerata, dei Rolex dell'ex capitano della Roma ...La consegna andrà in onda domani, mercoledì 12 ottobre, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). L’inviato del tg satirico si riferisce ovviamente alla vicenda, ormai famigerata, dei Rolex dell’ex ...