Il vademecum della coppia intelligente | la prospettiva per vivere l’amore

(Di martedì 11 ottobre 2022) Life&People.it Nelil fulcro è2.0 dove si aprono nuovi scenari su come le relazioni vengono vissute più frequentemente. Oggi si parla tanto di amore, ma talvolta se ne parla male. Cosa vuol dire male? Significa che, quello vero, quello descritto nei libri da poeti, filosofi, psicoterapeuti, debba essere sempre incondizionato. Non ci si deve aspettare nulla dal partner. In parte è vero, in parte non lo è perchésenza “condizioni”, può portare gli innamorati ad addentrarsi in relazioni tossiche e malsane. Le relazioni tossiche sono quelle dove uno subisce la prepotenza e l’arroganza dell’altro, dove si mette al centro i bisogni dell’altro prima dei nostri. E questo non solo può risultare pericoloso; fa ...

RomaToday

... per le aziende è fondamentale pianificare al meglio l'ultimo trimestre dell'anno: sulla base... Ildi magnews Se da una parte è ben noto che i momenti chiave del Q4 sono la scia del ...Ilsu impulsoDirezione strategica, suggerisce i comportamenti più corretti e sostenibili da ... Ragno violino, come riconoscerlo e cosa fare in caso di morso: il vademecum della ASL Aumenta il consumo di pietanze che non necessitano di essere cotte. Il vademecum indispensabile per far fronte alla crisi energetica e ai rincari ...Il primo esperimento di autoconsumo collettivo di energia elettrica a Bologna sarà al Navile. Nel condominio di via Usodimare 5, a fine ottobre, verranno infatti installati dei pannelli fotovoltaici c ...