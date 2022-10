Il settimanale Newsweek boccia gli ospedali pubblici laziali | si salvano solo quelli privati

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 11 ottobre 2022) Risultati deludenti per gliromani e. Ilamericanoin collaborazione con la società di ricerca globale “Statista”, ha stilato una classifica che individua i migliorispecializzati del mondo. Come riporta il Tempo, che ha analizzato la lista del, gliromani esi ritrovano in fondo alla classifica mondiale: per trovarne uno bisogna arrivare al 55° posto. Lì troviamo l’Umberto I maper la Neurologia. Glitrovati nelle prime venti posizioni sono dueaccreditati come il Policlinico Gemelli che si piazza all’8° posto per la ...