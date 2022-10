Il segreto di Haaland? La dieta estrema da 6mila calorie | ' Mangia pezzi di cuore e fegato'

Erlingè sicuramente il calciatore del momento. Il gigante norvegese di 22 anni, in forza al Manchester City , continua a battere record su record. E tutti si chiedono quale sia il suoper un ...Convincerò il presidente ad ingaggiarlo ma non penso che ildei suoi gol sia solo questo'. ...pratica anche meditazione e usa occhiali speciali per filtrare la luce. Per quello che è ...Erling Haaland è sicuramente il calciatore del momento. Il gigante norvegese di 22 anni, in forza al Manchester City, continua a battere record su record. E tutti si chiedono quale sia il ...L'impatto di Erling Haaland sulla Premier League è stato assolutamente devastante, sono 20 i gol segnati in appena 13 partite ...