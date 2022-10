Il ritorno di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip | “La gente mi vuole bene” | VIDEO

(Di martedì 11 ottobre 2022)torna alVip con unmessaggiotorna alVip: l’ex concorrente, che ha abbandonato la Casa di Cinecittà dopo aver accusato problemi psicologici, ignorati dai suoi coinquilini accusati di averlo bullizzato, è riapparso in trasmissione attraverso unmessaggio trasmesso nel corso della puntata andata in onda nella serata di lunedì 10 ottobre.ha mandato unmessaggio ad Alfonso ed ai suoi ex compagni. Un messaggio importante, che riassume il suo stato d’animo in questo momento. E racchiude ovviamente la vicinanza di tutti voi. #GFVIP pic.twitter.com/Py38LrNUFJ —...

Sono tantissime le persone che soffrono di disagi psicologici,ha detto di soffrirne sporadicamente, ma sono in tanti a lottare contro questi problemi. La confessione di Luca e Daniele 'Anche ...... Roberto Peretto,Pozzetti e Filippo Falotico, l'area, ancora oggi dissestata, potrebbe ...alla vita per le attività economiche Intanto la vita prosegue in via Genova e le attività ...Marco Bellavia è tornato al Grande Fratello Vip. Nella puntata in onda su Canale 5 il 10 ottobre, Alfonso Signorini ha mostrato un video messaggio in cui l'ex gieffino si mostra accanto al figlio Fili ...RIETI - «Tuo nipote ha fatto un ordine e ora non può pagare i 6mila euro del pacco. Se non provvedete ci rivolgeremo ai carabinieri». Detto, fatto: l’anziana - raggirata ...