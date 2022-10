Il “Ritorno al futuro” che commuove il mondo L’abbraccio oltre la malattia tra Doc e Marty

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 11 ottobre 2022) Non sono bastati il Parkinson né il tempo trascorso a impedire che il “al” si compisse anche nella realtà: Doc eMcFly, dopo quasi 40 anni, si sono incontrati al Comic Con di New York e il loro abbraccio ha proiettato indietro nei ricordi i milioni di fan del primo film (uscito nel 1985) della trilogia cult. Non è certo la prima volta che Christopher Lloyd, 83 anni, e Michael J. Fox, 61, si riuniscono in pubblico, ma l’emozione è la stessa, grande, ogni volta che lo fanno. Ed è stata la commozione a farla da padrona in questa occasione, quando i protagonisti di uno di quei film che ha lasciato un segno nella vita di molte persone, di qualsiasi generazione si tratti, anche quelle più giovani, si sono stretti l’uno l’altro, in un gesto di amicizia che travalica, come la famosa DeLorean DMC-12 modificata, tempo e ...