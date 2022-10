“Il Principe di Roma” al cinema dal 17 novembre con Marco Giallini

(Di martedì 11 ottobre 2022)– “Ildi” sarà dal 17in tutte le saletografiche italiane. Nel cast, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Denise Tantucci, Antonio Bannò, Liliana Bottone e Massimo De Lorenzo, con Andrea Sartoretti e Giuseppe Battiston. Dal regista di “Io Sono Babbo Natale” e “Se Dio Vuole”, “Ildi” sarà presentato alla Festa deldi. Trama:, 1800. Bartolomeo () è un uomo ricco che brama il titolo nobiliare più di ogni altra cosa. Dopo aver stretto un accordo con ilAccoramboni (Sergio Rubini) per ottenere in sposa la figlia e accedere al titolo ...

Ciak Magazine

Nel 1405 i soldati guidati da Owain Glyndwr , l'ultimo gallese a detenere il titolo didi ...cromie e gli stessi decori che all'epoca facevano bella mostra di sé nelle case più ricche di..." Tappa romana per il cavallo Esso e il suo Cavaliere Sam Auld, ospiti della Capitale per una ... a Caserta, il viaggio del cavallo della Razza Governativa di Persano delAlduino di ... Il principe di Roma, Marco Giallini alla Festa del Cinema di Roma Lo avrebbe avuto in regalo da persone del napoletano. I carabinieri di Casal di Principe hanno notato l'animale all'interno di un fondo agricolo mentre era a terra con una zampa ferita e una corda str ...(Teleborsa) - Dal Real Sito di Carditello a Trieste per promuovere la tutela della salute mentale e trovare soluzioni innovative per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei ...