Il piano di Gravina | meno promozioni e retrocessioni

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il presidente della FIGC Gabrieleha presentato nella riunione odierna del Consiglio le linee guida delle Licenze Nazionali e delle norme di controllo per le prossime tre stagioni sportive, annunciando che convocherà per il 31 ottobre un Consiglio ad hoc per l’approvazione del Manuale. Tra i temi toccati, c’è stato quello delle possibilità di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

GravinaLife

Per quest'anno, ha sottolineato, non ci saranno retrocessioni, ma solo promozioni in Serie D. Fabiano Amati spiega il Nuovo Piano Casa Nazionale, le parole del presidente Figc Gabriele Gravina: "La Lega Serie A ha dato disponibilità per gli stage degli azzurri" ...Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, presenta le linee guida delle licenze nazionali all'interno del consiglio federale.