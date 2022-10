L'HuffPost

Sono a un piano di distanza Giorgia Meloni e Matteo Salvini , entrambi nel Palazzo che ospita gli uffici dei gruppi parlamentari della Camera in una serie di incontri senza soluzione di continuità per ...... così hanno scritto i giudici, è stato il 'mediatore contrattuale' di untra Cosa Nostra e ...delle misure patrimoniali previste per i condannati per reati di mafia c'era anche una grandea ... Il patto di Villa Grande. Salvini e Berlusconi siglano un'intesa tattica contro i diktat di Meloni “Al momento è il Senato che blocca tutto”, concordano i due, che valutano il peso dello scranno più alto di Palazzo Madama al pari di due ministeri. La leader ...Nei giorni della più grave crisi energetica europea dal dopoguerra, la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri ha finanziato il progetto Green Community presentato dal GAL Versante Laziale del PNA, per ...