Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 12 ottobre 2022 | Veronica ha paura Gloria è una minaccia!

(Di martedì 11 ottobre 2022) Vediamo cosa rivelano lede Ilper la puntata in onda il 12su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap,teme che il ritorno in libertà dipossa mettere in pericolo il suo matrimonio con Ezio. Il Colombo ha però una bella notizia per lei.

Vediamo le Anticipazioni de IlSignore per la puntata del 12 ottobre 2022 . Ecco cosa rivelano le Trame dell' episodio in onda alle ore 16.05 su Rai1 : il ritorno in libertà di Gloria ha spaventato a morte Veronica . ...... poiché ti sentirai in. Ricchezza: preparati, poiché appariranno inconvenienti inaspettati ... Benessere: se ti senti devastato dal pesoresponsabilità, sappi che l'arte sarà un metodo ...L’appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 previsto per oggi alle 16.05 ci riserva grandi colpi di scena. Nella puntata in onda oggi, ...Nella puntata de Il paradiso delle signore del 12 ottobre, il ritorno di Gloria allarmerà Veronica, mentre Ezio porterà buone notizie.