Il nuovo comandante delle operazioni russe in Ucraina ha una pessima fama

(Di martedì 11 ottobre 2022) Sergei Surovikin è famoso per la distruzione con le bombecittà siriane, è stato in prigione e piace ai nazionalisti russi

In questa prima fase ilpunterà alla paralisi del Paese nel tentativo di immobilizzarne la logistica e rendere sempre più complesso il trasferimento delle armi occidentali ...Il biglietto da visita per ildel fronte ucraino, generale Sergei Surovikin, soprannominato Armageddon, non poteva essere peggiore. Un altro aspetto da non sottovalutare è l'...Svolta per evitare stallo e assalti al suo potere. Negoziato lontano senza vittorie sul campo Dall'operazione speciale alla guerra totale. Il brusco cambio di strategia si è materializzato ieri mattin ...« Prevale la logica vigliacca di chi non riesce a vincere nel confronto diretto e quindi colpisce sotto la cintola: ancora una volta l’impotenza dell’esercito russo di fronte alle capacità di resisten ...