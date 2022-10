Il Milan cade in 10 | l’arbitro sotto accusa Così il Chelsea sfata il tabù Italia

Leggi su sportface

(Di martedì 11 ottobre 2022) Rimpianti e un enorme ‘What if’. Più amara della sconfitta, in casac’è forse la delusione per non essere riusciti a misurarsi ad armi pari tra le mura amiche contro una big del calcio europeo. Dopo la sconfitta netta a Stamford Bridge, la squadra di Piolinuovamente contro il, a San Siro, nella fase a gironi di Champions League. Stavolta però il 2-0 finale è pesantemente condizionato dall’episodio che ha cambiato il volto del match in avvio. Alle tante assenze e alla stanchezza legata al big match contro la Juventus, si aggiunge l’inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco. Al 18? James innesca Mount che in area prende posizione su Tomori che lo strattona leggermente da dietro: l’inglese in caduta calcia,Siebert concede il calcio di rigore ed espelle Tomori. Molto fiscale il ...